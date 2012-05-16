В Бельгии началось заседание еврейского парламента

На заседание в "столицу Европы" съехались 120 депутатов из 52 стран мира, сообщает MIGnews.com.ua.

Европейский еврейский парламент (EJP) был создан в феврале 2012 года по инициативе Европейского еврейского союза (EJU), возглавляемого известным украинским бизнесменом и меценатом Игорем Коломойским.

На собрании в Брюсселе депутаты Европейского еврейского парламента (EJP), обсудив повестку дня, разделились на 10 рабочих комиссий, которые должны выработать конкретные идеи и предложения по самым актуальным вопросам жизни европейских еврейских общин.

"Высказываемые парламентариями идеи интересны и новы, а иногда и носят весьма революционный характер, - подчеркнул сопредседатель Европейского еврейского парламента (EJP) Вадим Рабинович. - Мы с вами наблюдаем, как ситуация в Европе иногда заходит в тупик, и еврейским парламентариям надо действительно предлагать революционные вещи, нужны новые свежие идеи, концептуальные разработки, чтобы коренным образом поменять ситуацию в европейском еврействе, в общинах европейских стран, во взаимоотношениях Европы и Израиля и многих других вопросах… Над всем этим усиленно и успешно работают комиссии EJP".

У членов Европейского еврейского парламента (EJP) появилась возможность высказывать свои предложения на специальном портале, где каждый депутат теперь имеет свою страницу. По совместному решению EJP будут проведены встречи еврейских депутатов с депутатами парламентов практически всех стран Европы для обсуждения проблем местного уровня.

Пленарное заседание EJP вызвало огромный интерес у европейских парламентариев. На запланированном на 13:00 по европейскому времени совместном заседании в Европарламенте планируется выступление лидеров многих государств, ведущих политических деятелей стран Европы, членов Европарламента. По инициативе депутатов Европарламента пройдет совместное обсуждение злободневной темы "Влияние европейского и мирового финансового кризиса на рост антисемитизма в Европе".