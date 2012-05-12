Итальянский и польский министр обсудили ситуацию с Тимошенко

«Министры выразили общую надежду, что из Киева поступят обнадеживающие признаки того, что власти Украины продемонстрируют настоящую благосклонность в реализации принципов верховенства права и демократии», - сообщает официальный сайт МИД Италии.

Дж.Терзи также сообщил Р.Сикорскому, что Министерство иностранных дел Италии приглашало Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Италии, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией по делу Ю.Тимошенко, отмечается в сообщении.

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9 мая нижняя палата парламента Италии приняла резолюцию о ситуации в Украине. В частности, она обязала национальное правительство применить к властям Украины эффективные действия для немедленного освобождения Ю.Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Брюсселе (Бельгия) состоится заседание Совета иностранных дел Европейского Союза. Министры иностранных дел ЕС обсудят условия для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, а также возможный бойкот украинских матчей чемпионата Европы по футболу.