Умер Видал Сассун

09:29, 10 мая 2012
Мир
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В Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет скончался известный британский стилист Видал Сассун.

Видал Сассун умер в возрасте 84 года.

Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

Стилист известен как изобретатель новых причесок. Ему принадлежит авторство разновидности прически каре, которую называли "сэссон".

Видал Сассун родился в 1928 году в Лондоне в еврейской семье. Его отец был родом из Греции, а мать - из Украины.

Его именем названа известная марка шампуня, а также сеть парикмахерских салонов в Великобритании и США.

Полиция сообщила, что смерть Сассуна вызвана естественными причинами.

 

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