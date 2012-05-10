Умер Видал Сассун

Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

Стилист известен как изобретатель новых причесок. Ему принадлежит авторство разновидности прически каре, которую называли "сэссон".

Видал Сассун родился в 1928 году в Лондоне в еврейской семье. Его отец был родом из Греции, а мать - из Украины.

Его именем названа известная марка шампуня, а также сеть парикмахерских салонов в Великобритании и США.

Полиция сообщила, что смерть Сассуна вызвана естественными причинами.