Умер Видал Сассун
09:29, 10 мая 2012Мир
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В Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет скончался известный британский стилист Видал Сассун.
Об этом сообщает Коммерсант-Украина.
Стилист известен как изобретатель новых причесок. Ему принадлежит авторство разновидности прически каре, которую называли "сэссон".
Видал Сассун родился в 1928 году в Лондоне в еврейской семье. Его отец был родом из Греции, а мать - из Украины.
Его именем названа известная марка шампуня, а также сеть парикмахерских салонов в Великобритании и США.
Полиция сообщила, что смерть Сассуна вызвана естественными причинами.
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