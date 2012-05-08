Сирийская оппозиция бойкотировала выборы как "фальшивые"

Местные активисты утверждают, что три человека были убиты в столкновениях с военными в восточной провинции Дейр аль-Зур, передает Радио Свобода. Перестрелки происходили также в регионах Хама и Идлиб.



Прошедшие выборы стали первыми в Сирии за многие десятилетия, когда своих кандидатов выдвинули несколько партий. По данным местных СМИ, в стране были открыты более 12 тысяч избирательных участков. Оппозиция, добивающаяся отставки президента Башара Асада, голосование бойкотировала, назвав его "фальшивым".



Проведение выборов в Сирии в нынешних условиях подверг критике Госдепартамент США, указавший на невозможность заслуживающего доверия избирательного процесса в стране, где власть продолжает преследовать активистов, ежедневно нарушая их права и свободы. Аналогичную оценку ситуации дал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.