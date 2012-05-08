Сирийская оппозиция бойкотировала выборы как "фальшивые"

01:12, 08 мая 2012
Мир
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В Сирии проходившие в понедельник парламентские выборы сопровождались сообщениями о новых актах насилия во многих регионах страны.

Местные активисты утверждают, что три человека были убиты в столкновениях с военными в восточной провинции Дейр аль-Зур, передает Радио Свобода. Перестрелки происходили также в регионах Хама и Идлиб.

Прошедшие выборы стали первыми в Сирии за многие десятилетия, когда своих кандидатов выдвинули несколько партий. По данным местных СМИ, в стране были открыты более 12 тысяч избирательных участков. Оппозиция, добивающаяся отставки президента Башара Асада, голосование бойкотировала, назвав его "фальшивым".

Проведение выборов в Сирии в нынешних условиях подверг критике Госдепартамент США, указавший на невозможность заслуживающего доверия избирательного процесса в стране, где власть продолжает преследовать активистов, ежедневно нарушая их права и свободы. Аналогичную оценку ситуации дал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

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