Лукашенко говорит, что никто не заставит Беларусь прекратить строительство АЭС

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, об этом заявил сегодня глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

«У нас был генеральный директор МАГАТЭ, и специалисты агентства присутствуют постоянно, они мониторят ситуацию и к нам не имеют вопросов по технологиям строительства и безопасности станции», - подчеркнул А.Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь использует при строительстве АЭС самые передовые российские технологии.

А. Лукашенко уверен, что никакие европейские силы не смогут заставить Беларусь приостановить строительство АЭС.

«Политика определена, и я четко следую этой политике. Мы здесь хозяева на этой земле и мы будем определять, где строить и что строить. По поводу неких европейских сил, которые пытаются нас наклонить не первый год и заставить нас делать так, как они хотят, а не так, как мы хотим жить, вы уже знаете об этих результатах. Литовцы кричат, но они точно так же на том же месте хотят построить свою атомную станцию. На таком же расстоянии от нашей границы», - заметил А.Лукашенко.

«Кстати, та станция, которую они якобы закрыли и вывели, еще пыхтит там. Она построена вообще на нашей границе. И воду они берут из наших озер. Почему тогда не вопили и не кричали, сбрасывая нам гадость в эти озера? Что эта станция была небезопасной, они сами в этом расписались, закрыв ее по требованию своих компаньонов», - добавил Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля нынешнего года Минприроды Беларуси направило письмо Министерству окружающей среды Литвы с приглашением урегулировать разногласия, связанные со строительством Белорусской и Висагинской АЭС, а также выполнением положений Конвенции ЭСПО.

Однако никаких сообщений из Министерства окружающей среды Литвы так и не поступило.

Литва выступает против строительства белорусской АЭС возле своих границ и собиралась подать жалобу в МАГАТЭ на Беларусь за выбор Островецкой площадки.

Представители Минэнерго Беларуси отмечают, что с Литвой неоднократно проводились консультации. «Но почему-то литовская сторона заявляет, что будущая Висагинская АЭС не будет влиять на территорию Беларуси, хотя расположена всего в двух километрах от нее, а белорусская АЭС будет иметь влияние на Вильнюс, который находится в 53 км от Островецкой площадки», - подчеркивают в Минэнерго Беларуси.