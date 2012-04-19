Сегодня начали проверку судна, якобы везшего оружие в Сирию

Об этом сообщает радио «Свобода».

Судно вошло вчера в территориальные воды Турции, его эскортировали в турецкий порт Искендерун.

Немецкие владельцы судна отвергают обвинение и заявили, что первоначальный осмотр груза, который осуществил раньше экипаж, обнаружил только кабели и трубы для электростанции в Сирии.

Так же и украинский фрахтовальщик отвергал обвинение и заявлял, что все грузы на борту законные.

Немецкие средства информации ранее заявляли, что судно Atlantic Cruiser, зафрахтованное украинской компанией, якобы транспортирует в Сирию груз оружия происхождением из Ирана.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля руководитель пресс-службы МИД МИД Украины Александр Дикусаров заявил, что судно Atlantic Cruiser не перевозило оружие.

«Мы владеем информацией, что оружия там нет, что груз имеет исключительно гражданский характер», - сказал он.

Он сообщил, что по информации Генконсульства Украины в Гамбурге, на интернет-странице немецкой компании-судовладельца обнародован официальный пресс-релиз относительно ситуации с грузом на этом судне. В нем опровергается информация о наличии каких бы то ни грузов военного назначения на судне. Кроме того, подтвержден факт перевозки в Сирию определенного груза, имеющего исключительно гражданских характер. При этом подается название груза - это запасные части силового прибора, предназначенные для Министерства электрификации Сирии.

Компания в своей информации ссылается на сведения, полученные из документов на груз.