Путин: Сланцевый газ может перекроить рынок углеводородов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2011 году.

«Поступили вопросы от фракций, и я сразу буду на некоторые из них отвечать. Например, в США в последние годы активно занимаются добычей сланцевого газа. Коллеги из ЛДПР спрашивают, что с этой проблемой. Это конечно, может серьезно перекроить структуру рынка углеводородов», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что российские энергетические компании уже сейчас должны отвечать на этот вызов.

При этом он напомнил, что Россия за счет пуска первой ветки «Северного потока» впервые напрямую вышла на рынок Европы.

«Вы понимаете насколько это важно – после развала Советского союза мы оказались заперты целой чередой посредников и транзитеров», - сказал В.Путин.