Израиль прерывает отношения с Советом ООН по правам человека

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Иигаль Пальмор объявил, что страна прерывает рабочие отношения с Советом ООН по правам человека.

Как передает Радио «Свобода», Совет ООН по правам человека на прошлой неделе осудил расширение израильских поселений на Восточном берегу и в Восточном Иерусалиме и решил направить туда экспертов для изучения ситуации.

И.Пальмор отметил, что представителям Совета ООН не будет разрешено въехать на территорию Израиля.

На территориях Восточного берега и в Восточном Иерусалиме, оккупированных Израилем в 1967 году, ныне живут около полумиллиона израильтян и 2,5 миллиона палестинцев.