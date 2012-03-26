Израиль прерывает отношения с Советом ООН по правам человека
20:56, 26 марта 2012Мир
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Организация осудила расширение израильских поселений на Восточном берегу и в Восточном Иерусалиме и решила направить туда экспертов для изучения ситуации
Представитель Министерства иностранных дел Израиля Иигаль Пальмор объявил, что страна прерывает рабочие отношения с Советом ООН по правам человека.
Как передает Радио «Свобода», Совет ООН по правам человека на прошлой неделе осудил расширение израильских поселений на Восточном берегу и в Восточном Иерусалиме и решил направить туда экспертов для изучения ситуации.
И.Пальмор отметил, что представителям Совета ООН не будет разрешено въехать на территорию Израиля.
На территориях Восточного берега и в Восточном Иерусалиме, оккупированных Израилем в 1967 году, ныне живут около полумиллиона израильтян и 2,5 миллиона палестинцев.
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