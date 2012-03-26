Прервано авиасообщение между Москвой и Минском

Авиасообщение между Москвой и Минском прервано из-за взаимного отзыва разрешений на полеты, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусскую "Белавиа".

По данным агентства, российские авиавласти отозвали разрешение на полеты у национального авиаперевозчика Белоруссии. Рейс, который должен был вылететь из Минска в 07.00 понедельника, пришлось задержать. В ответ белорусские авиационные власти отозвали разрешение на выполнение регулярных рейсов у всех российских компаний, утверждается в сообщении БЕЛТА.

Сейчас представители двух стран пытаются разрешить ситуацию.

Представитель "Белавиа"подтвердил РИА Новости, что рейс авиакомпании до сих пор не может вылететь в Москву из-за отсутствия разрешения. "Российская сторона отозвала у нас лицензию на полеты", - сказал он.

Комментарием российских авиавластей РИА Новости пока не располагает.