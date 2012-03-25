В Латвии почтили память жертв сталинских депортаций

Руководство Латвии и жители страны возложили цветы к монументу Свободы в центре Риги в память о жертвах сталинских депортаций 1949 года.

Цветы к монументу возложили президент Латвии Андрис Берзиньш, председатель Сейма Солвита Аболтиня, глава МВД Рихардс Козловскис, а также сотни людей.

Президент Латвии в своей речи призвал жителей страны не забывать уроки прошлого. "Нам нужно строить будущее, работая вместе, но помня уроки прошлого", - приводит его слова РИА Новости.

25 марта и 14 июня в Латвии отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида - в честь памяти жертв депортаций, соответственно 1949 и 1941 годов.

В конце марта 1949 г. во исполнение приказа МВД СССР «О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов и националистов» в Томскую, Амурскую и Омскую области России были вывезены более 90 тысяч человек.