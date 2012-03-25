Унесенный цунами японский траулер спустя год нашли у берегов Канады

Японский траулер, унесенный более года назад мощным цунами, был замечен у берегов провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает Лента.Ru.

По словам представителя объединенного центра координации спасательных операций в городе Виктория, судно заржавело, однако выглядит не так уж плохо.

Траулер в настоящее время находится в более чем 200 километрах от Островов Королевы Шарлотты. Впервые судно было замечено военным воздушным патрулем. Позже было установлено, что траулер находится в свободном плавании с 11 марта 2011 года.

Сотрудники японской береговой охраны уже установили владельца судна. Рыболовецкий траулер ранее был приписан к порту в префектуре Аомори на севере острова Хонсю.

О дальнейших планах канадцев в отношении судна не сообщается. Отмечается лишь, что специалисты установили за траулером наблюдение на предмет возможных утечек топлива из него. Пока никакой угрозы окружающей среде судно не представляет.

Траулер был унесен от побережья Японии мощным цунами, высота волн которого достигала 10 метров. Цунами было спровоцировано землетрясением магнитудой 9. Жертвами природной катастрофы стали не менее 19 тысяч человек. Тысячи из них до сих пор числятся пропавшими без вести.