В Афганистане снежная лавина убила двадцать человек

Двадцать один человек погиб под снежной лавиной в уезде Вахан североафганской провинции Бадахшан, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, лавина сошла на населенный пункт Арак 22 марта, а сегодня сотрудники команды спасателей Fox Фонда Ага-Хана откопали из-под снега замерзшие тела погибших. Одному жителю Арака, который провел в засыпанном снегом доме трое суток, удалось остаться в живых.

Обмороженного жителя доставили в госпиталь, где ему была оказана экстренная помощь. Спасатели продолжают работать на месте ЧП, ожидая найти еще выживших и погибших.

С начала января в Бадахшане под снежными лавинами и селевыми потоками погибли более 200 человек. Нынешняя зима стала самой холодной и снежной за последние 15 лет.