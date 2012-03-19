В Канаде вечеринки ко Дню Святого Патрика вышли из-под контроля

Затянувшееся празднование Дня Святого Патрика вылилось в массовые беспорядки в канадском Лондоне (провинция Онтарио).

Как сообщает NEWSru со ссылкой на местные СМИ, беспорядки начались около колледжа Фаншо, когда несколько студенческих вечеринок вышли из-под контроля.

Вечером в полицию и пожарную службу поступило сообщение о пожаре в студенческом квартале: толпы гуляк развели посреди улицы костер, растопив его чем попало. Прибывших на место пожарных забросали пивными бутылками, кирпичами, шинами, досками и просто мусором.

Когда на место события в качестве подкрепления приехали полицейские, толпа встретила их с агрессией. Полиция объявила празднующих "незаконным собранием" и приказала разойтись, на что студенты не обратили никакого внимания.

Все автомобили и другие транспортные средства были эвакуированы из района. Однако разбушевавшимся студентам удалось захватить фургон местного телеканала CTV News, который был перевернут, а затем подожжен.

При этом местные власти решили не посылать новые наряды пожарных и полиции, посчитав, что городским владениям не угрожает непосредственная опасность, а чтобы избежать ухудшения ситуации, даже отозвали 50 сотрудников полиции и 10 пожарных, уже работавших на месте.

Основную часть толпы оставшимся представителям правоохранительных органов удалось разогнать при помощи дымовых шашек. Однако сотрудники полиции оставались в студенческом квартале до рассвета.

В результате 17 полицейских автомобилей получили повреждения, а городу был нанесен ущерб на сумму 100 тыс. долларов.

11 человек, семь из которых оказались студентами колледжа Фаншо, были арестованы.