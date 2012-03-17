После вступления в Шенген Польша выслала около 20 тысяч украинцев

Польша после вступления в конце 2007 года в Шенгенскую зону до конца прошлого года заставила выехать из страны из-за нарушения правил пребывания около 32,5 тысяч иностранцев, больше половины из которых были гражданами Украины.

По данным Администрации по делам иностранцев Польши (UDSC), представители польских властей за последние четыре года выдали почти 23 тыс. решений "о добровольном оставлении" территории Польши и более 9,5 тыс. о принудительном "выдворении" из страны.

Доля украинцев среди всех иностранцев, которые получили такие решения, составляет 70% и 45%, соответственно.

Больше всего решений о "выдворении", что является более суровым наказанием и заключается в принудительной доставке лица на границу, граждане Украины получили в первом году членства Польши в Шенгенской зоне - 2,7 тыс.

По данным UDSC, в прошлом году украинцам было выдано таких решений менее 400 - после около 550 и 800 за два предыдущих года.

За последние четыре года, граждане Украины получили свыше 16 тысяч решений "о добровольном оставлении" территории Польши, с которыми они сами должны выехать из страны в течение двух недель с момента его получения (если уклониться от этой обязанности, то в случае повторного контроля нарушителя принудительно выдворяют - УНИАН).

Кроме украинцев, с 2007 по 2011 год чаще всего нарушали правила пребывания в Польше граждане России, Вьетнама, Беларуси, Армении Молдовы и Грузии.

Данные UDSC свидетельствуют о меньшем количестве выявленных нарушений правил пребывания после вступления Польши в Шенгенскую зону, чем в первые четыре года членства поляков в Европейском Союзе, к которому страна присоединилась в мае 2004 года.

С 2004 по 2005 год польские власти заставили покинуть польскую территорию 46 тыс. иностранцев, 18 тысяч из которых были "выдворены", а почти 28 тысячам выдано решение "о добровольном оставлении" страны.

Доля украинцев составляла среди них около 50 и 70 процентов, соответственно.

Накануне вступления в Евросоюз с 2001 по 2003 год, когда нарушителей только "выдворяли", UDSC зарегистрировала более 25 тыс. таких случаев, треть из которых касалась украинцев.

Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба за последние 4 года не впустила в Польшу почти 90 тысяч иностранцев, около половина из которых были гражданами Украины.

Справка УНИАН. Польша ввела визовый режим для украинцев осенью 2003 года накануне вступления страны в объединяющий сейчас 27 государств Евросоюз, усилив правила выдачи виз перед присоединением 21 декабря 2007 года к Шенгенской зоне.

Польские консульства традиционно выдают украинцам больше всего виз среди всех 26 государств Шенгенской зоны: за последние 4 года - 1,8 млн. виз.