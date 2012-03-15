Лукашенко отказался помиловать приговоренных к смертной казни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, приговоренных к смертной казни за теракты: в минском метро 11 апреля 2011 года, в котором погибли 15 человек и пострадали более двухсот; в День независимости 3 июля 2008 г. (госпитализированы 47 человек); в Витебске в 2005 г. (пострадали около 50 человек).



Как передает белорусское телевидение, отказ мотивирован «исключительной опасностью и тяжелыми последствиями для общества совершенного ими преступления».



Сообщается, что Владислав Ковалев, приговоренный за пособничество терроризму, вины не признал и подавал на имя президента прошение о помиловании, Дмитрий Коновалов, приговоренный за терроризм, вину признал и прошение не подавал.



Ряд правозащитников и общественных активистов указывали на недочеты следствия и призывали провести дополнительное расследование.



