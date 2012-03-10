В Санкт-Петербурге полиция задержала около 40 человек

Сотрудники полиции пресекли попытку проведения несанкционированной акции протеста в центре Санкт-Петербурга, задержав около 40 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По его словам, около 40 человек предприняли попытку провести несанкционированный митинг в районе площади Восстания и Невского проспекта.

На площади Восстания собрались несколько десятков человек, один из которых начал раздавать белые листы бумаги и призывать людей "тихо-мирно пройти по Невскому проспекту". В ответ на требование полиции разойтись несколько молодых людей призвали собравшихся взяться за руки и двинулись по Невскому проспекту в сторону Исаакиевской площади, где располагается законодательное собрание города.