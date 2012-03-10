Польский пенсионер отсудил у банка, не пустившего его в туалет, $2,5 тысячи

Суд в Варшаве своим решением обязал один из крупнейших польских банков Pekao S.A. выплатить пенсионеру почти 2,5 тыс. долларов возмещения и извиниться за запрещение воспользоваться туалетом в одном из отделений банка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, 83-летний Юзеф ГЛУХОВСКИЙ обратился с иском против двух крупнейших в стране банков - PKO BP и Pekao S.A - с конца 2009 года. Он был клиентом обоих банков.

Как сообщают СМИ, Ю.ГЛУХОВСКИЙ, находясь в одном из банковских отделений, попросил разрешения воспользоваться туалетом, но услышал, что это невозможно, в другом - «услышал насмешки. Охранник дергал его и спрашивал, не бездомный ли он», - пишет Gazeta Wyborcza.

Позже пенсионера завели в хозяйственное помещение с унитазом, но там не было света, из-за чего мужчина испачкал одежду. «Я не мог вернуться домой на автобусе, потому что вонял», - рассказал Ю.ГЛУХОВСКИЙ. «Униженный, он начал требовать от банков извинений и возмещения денег за одежду. Оба отказали», - отмечает газета.

Банк PKO BP сообщил, что его задачей является «обслуживание счетов, а не обеспечение постоянного доступа в туалет», а банк Pekao SA предложил пользоваться туалетом на станции метро.

Судья, которая рассматривала дело, признала, что банк Pekao SA унизил достоинство своего клиента.

Банк PKO BP еще до объявления судебного решения по этому делу заключил с пенсионером мировое соглашение.

По данным польских СМИ, PKO BP уже открыл для клиентов доступ к туалетам.