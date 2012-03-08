«Президент» Медведев поздравил «президента» Путина

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил премьер-министра России Владимира ПУТИНА с избранием Президентом России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Прежде всего, хотел бы Вас искренне поздравить с избранием на должность Президента Российской Федерации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с В.ПУТИНЫМ.

Он напомнил, что вчера Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги.

«Результат абсолютно убедительный, и он показывает один непреложный факт: граждане нашей страны доверяют тому курсу, который проводился в нашем государстве в последние годы», - считает он.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что очень важная задача стояла и стоит перед Россией в части обеспечения безопасности, обороноспособности и, конечно, поддержания должного уровня взаимоотношений с другими государствами на нашей планете.

В свою очередь В.ПУТИН поблагодарил всех россиян, которые принимали участие в выборах Президента.

«Сегодня, наверное, уместно будет вспомнить, что Президент у нас надпартийная фигура, поэтому мы будем работать в интересах всего российского народа вне зависимости от партийных предпочтений», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН сообщил, что сегодня с Д.МЕДВЕДЕВЫМ приступит к консультациям по вопросам, касающимся формирования будущего Правительства Российской Федерации.