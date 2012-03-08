Путин объяснил, почему внешняя политика не изменится

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что после избрания его Президентом кардинальных изменений во внешней политике России не будет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказала журналистам в Москве.

«Не думаю, что здесь будут какие-то кардинальные изменения», - сказал В.ПУТИН, победивший на президентских выборах 4 марта.

Он пояснил, что внешнюю политику в России осуществляет Президент, МИД под руководством Президента. «Но мы же наиболее ключевые вопросы обсуждаем на Совете безопасности, на совещании Совета безопасности. Мы все в курсе этих событий. И у нас, конечно, у каждого есть и своё мнение, мы же все люди, понятно, но в целом по ключевым вопросам у нас есть консенсусы», - отметил В.ПУТИН.