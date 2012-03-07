Путин не может представить, как на результат выборов повлияли нарушения

Нарушения на выборах Президента России могли повлиять на окончательный результат не более чем на 1%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, победивший на президентских выборах 4 марта.

«Нарушения возможны, наверное, они были, но они могут повлиять на сотые процента, ну на процент какой-то, ещё могу себе представить. Но не больше того», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, проигравшим всегда не нравится поражение, ничего здесь необычного нет, но это надо признать.

Комментируя заявления «Лиги избирателей» о том, что его результат завышен на 10%, В.ПУТИН сказал: «Лига избирателей» не признавала ещё до выборов, понимаете? Поэтому никакой новизны здесь нет для меня, понимаете? Ну что здесь такого? Они сначала признали, они сначала сказали, что больше 50% ваш покорный слуга набрал, а теперь подумали, в носу поковыряли и сказали, нет, пожалуй, это будет для нас многовато».

Также В.ПУТИН заявил о безосновательности обвинений в «каруселях». «45 млн. человек на автобусах не перевезёшь», - заявил он.

По мнению В.ПУТИНА, оппозиция станет реальной силой в России тогда, когда «воспользуются плодами предложенной реформы, встроятся в эту политическую систему, будут в состоянии сформулировать не только свои требования, но и свои предложения по развитию страны».

Он отметил, что оппозиция сначала должна доказать избирателям, что их предложения являются привлекательными, и только тогда они станут реальной политической силой.

В.ПУТИН отметил, что многие политики из оппозиции были назначены на ключевые должности в России.

«Просто кто-то из оппозиции хочет себя сначала заявить на улице, но этого недостаточно, понимаете? Заявить себя можно, нужно программы предъявлять – программы реального позитивного развития. Кричать, что всё, караул, поезд ушёл или вокзал уехал, это, конечно, интересно, но надо же двигаться вперёд на этом поезде», - подчеркнул он.

Кроме этого, В.ПУТИН отметил, что вчера, когда было задержано около 250 человек в Москве на акциях оппозиции, полиции действовала профессионально.

«Никого не били, спецсредства не использовали, оттеснили их после того, как они начали нарушать... Полиция обязана добиваться от всех исполнения закона. Митингующие взяли на себя определённые обязательства, и в рамках действующего законодательства им всё было дозволено. После того, как они начали нарушать закон, а они начали делать это сознательно, и публично, и открыто, полиция вынуждена была соответствующим образом действовать, причём действовала очень корректно, на мой взгляд, понимая при этом, что ряд митингующих добивается того, чтобы к ним была применена сила», - сказал В.ПУТИН.

При этом он заверил, что у сотрудников полиции достаточно сил и средств, для того чтобы решать в рамках действующего законодательства те задачи, которые перед ними стоят.