Лукашенко: лучше быть быть диктатором, чем «голубым»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что лучше быть диктатором, чем "голубым".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сегодня заявил журналистам в Раубичах, где проходит спортивный праздник «Минская лыжня – 2012».

«Это абсолютная истерика, и, как вы видите, в авангарде два типа политиков или вообще два типа от политики: один живет в Варшаве (глава МИД Польши. – УНИАН), второй – в Берлине (глава МИД ФРГ. - УНИАН). Что касается второго, не то "розового", не то "голубого", который там о диктатуре кричал... Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем "голубым". Но господь с ним, вопрос в другом – мы все помним середину прошлого века, и что мир получил от их диктатуры. Наш народ еще не опомнился до сих пор. Поэтому не им нас упрекать по поводу некоей диктатуры. Я на эту тему вообще рассуждать не хочу», - сказал Президент Беларуси.

А. ЛУКАШЕНКО считает, что Германии необходимо вспомнить историю.

«Меня в свое время удивило, насколько руководители в Германии (10-15 лет тому назад) трепетно относятся к людям, которые пострадали в годы Второй мировой войны. Все кланяются, на колени становятся, цветы погибшим несут. Нами потеряна треть своего населения. Так вы с нами еще за это не рассчитались. Что вы нас наклоняете постоянно? И я сегодня понял, что все это было игрой со стороны политиков Германии. Если бы это была не игра, они бы ценили нас за то, что мы не только мир спасли от коричневой чумы, но и население Германии» - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

А. ЛУКАШЕНКО убежден, что санкции ЕС – это «попытки западных стран разрушить стабильность Беларуси, уничтожить государство и сделать Беларусь подручной во всех отношениях».

«Они начали давление на судей, и это не случайно. Это сигнал судьям: смотрите, будете не так судить, как хотят в Брюсселе или Вашингтоне, значит, мы вам визу не дадим. Но судья зависим только от одного – статьи закона, он не имеет права на иное. За что же судить судью?...

Это все сигналы в одном направлении. Им неймется разрушить нашу стабильность и уничтожить наше государство, сделать его подручным во всех отношениях», - резюмировал белорусский Президент.

А. ЛУКАШЕНКО отметил, что Беларусь будет жестко реагировать на все санкции.

«Мы им это позволить не можем. Поэтому мы будем, я их предупредил заранее, очень жестко реагировать на их так называемые санкционные меры… Мы никому жить не мешаем и мешать не будем, но заставим себя уважать», - заявил Президент Беларуси.

Напомним, 27 февраля Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение расширить список невъездных в страны Евросоюза представителей белорусского государства, включив в него еще 21 фамилию. Это стало причиной дипломатического скандала между Минском и Брюсселем.

28 февраля белорусские власти рекомендовали главе представительства Евросоюза Майре МОРЕ и послу Польши Лешеку ШЕРЕПКЕ выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Вечером 28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов. Большинство европейских дипломатов выехали из Беларуси 29 февраля.

2 марта пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ заявил, что если послы стран ЕС завершили консультации в своих странах, они могут вернуться в Беларусь, а собравшиеся покинуть страну не обязаны уезжать. По словам А. САВИНЫХ, Беларусь не намерены отзывать своих послов из стран ЕС.