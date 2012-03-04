Медведев и Путин сходили на митинг

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин приехали на митинг, который проводят Общероссийский народный фронт (ОНФ) и движение "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.

Как только в России, где в воскресенье проходили президентские выборы, закрылись все избирательные участки, в Москве начались несколько акций и митингов, сообщает РИА Новости.

После выступлений Путина и Медведева ведущие митинга объявили предварительные результаты голосования и поблагодарили всех собравшихся за участие в акции. По данным ЦИК после обработки 30% протоколов, премьер выигрывает выборы в первом туре с результатом 63,4%.

Люди покинули Манежную площадь и разошлись в сторону станций метро.