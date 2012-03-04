Экзит-полл: второго тура выборов в России не будет

Премьер-министр РФ Владимир Путин одерживает победу в первом туре, он набрал 58,3% голосов, свидетельствуют данные exit-poll (опроса на выходе с избирательных участков), проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте - кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов с 17,7% голосов.

Самовыдвиженец Михаил Прохоров занял третье место, набрав 9,2% голосов.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского 8,5%

На последнем месте кандидат от "Справедливой России" Сергей Миронов с 4,8% голосов.

РИА "Новости"