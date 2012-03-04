Экзит-полл: второго тура выборов в России не будет
19:12, 04 марта 2012Мир
3245
Данные exit-poll
Премьер-министр РФ Владимир Путин одерживает победу в первом туре, он набрал 58,3% голосов, свидетельствуют данные exit-poll (опроса на выходе с избирательных участков), проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На втором месте - кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов с 17,7% голосов.
Самовыдвиженец Михаил Прохоров занял третье место, набрав 9,2% голосов.
У лидера ЛДПР Владимира Жириновского 8,5%
На последнем месте кандидат от "Справедливой России" Сергей Миронов с 4,8% голосов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter