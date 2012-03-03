Грузия испытала установку залпового огня

Испытание новой военной техники – установки залпового огня грузинского производства - состоялось на военном полигоне Вазиани – недалеко от Тбилиси. После демонстрации президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что установка ничем не уступает российским и израильским аналогам.



По словам президента, после войны августа 2008 года многие страны воздерживались от продажи Грузии вооружения и боевой техники, однако страна взяла пример с Израиля и самостоятельно наладила выпуск самой сложной техники.



Согласно заявлению главы государства, реактивные установки залпового огня предназначены не только для нужд грузинской армии, но и будут экспортироваться в другие страны. Установка залпового огня способна за 20 секунд выпустить 40 ракет калибра 122 мм на расстояние до 40 километров. Машина может передвигаться без дозаправки 500 километров со скоростью 80 километров в час.



Реактивная установка залпового огня не первая разработка грузинского ВПК. Недавно президент лично испытал новую боевую машину пехоты «Лазика», а в ходе прошлогоднего парада по случаю Дня независимости на проспекте Руставели в Тбилиси прошли бронетранспортёры «Дидгори», сообщает корреспондент Радио Свобода.