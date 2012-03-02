«Единая Россия» объявила всеобщую мобилизацию на вечер 4 марта

Депутатам Госдумы от «Единой России» приказано явиться на митинг в Москве вечером 4 марта – после закрытия избирательных участков по выборам Президента РФ.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Вчера аппарат фракции «ЕР» в Госдуме разослал по электронной почте объявление (оно же - официальное приглашение), из которого следует: 4 марта всем имеющимся в наличии в Москве депутатам Госдумы от «ЕР» (это около 100 человек), их помощникам (у каждого их двое) и сотрудникам аппарата фракции следует явиться к 21.00 к памятнику Карлу Марксу. Акция начнется в 21.30 и продлится два часа. Организатор мероприятия (то есть, кто подавал заявку) почему-то не указан, место его проведения — тоже. Сбор на площади Революции — и точка.

«Если так дальше пойдет, мы большую часть рабочего времени будем проводить на площадях столицы, а не на рабочем месте», - такие слова можно было услышать вчера на Охотном Ряду от помощников депутатов и даже самих депутатов-единороссов.

«МК» отмечает: «Невиданное доселе действо развернется в Москве 4 марта... В столице запланирована целая серия акций сторонников ПУТИНА. Подавляющее большинство заявок подано прокремлевскими молодежными организациями, забронирован фактически весь центр Москвы. Самый масштабный митинг состоится на Манежной площади после девяти вечера, когда закроются последние избирательные участки. В каком-то смысле нас ждут ночные митинги - такого в России не было с начала 90-х».

Изданию удалось ознакомиться с официальным планом согласованных мэрией митингов, намеченных на 4 и 5 марта. Заявку на Манежную площадь подали «Наши» 20 февраля. Заявки на площадь Революции и Тетральную - представители «Молодой гвардии», причем в этот же день. В сквере на площади Революции согласован митинг на 1 тыс. человек, в сквере на Театральной - на 100 человек. Разрешенное время - с 15.00 до 23.00. Но это вовсе не означает, что участники начнут митинговать с трех часов дня. Замысел организаторов, похоже, такой: использовать вышеназванные места для сбора граждан, идущих на Манежную. И - не допустить на центральные площади других желающих, из числа оппозиции. Ведь если бы последовали альтернативные заявки на 4 марта, то всегда можно было бы сказать: «Занято уже».

«Всего на 4 марта мэрией согласовано 13 заявок на проведение митингов. Все заявки поданы представителями прокремлевских молодежных движений, все - на одинаковое время: с 15.00 до 23.00. Центр Москвы фактически забронирован».

«Что касается акций 5 марта, то здесь нас поджидает сюрприз: выданы разрешения на митинги ровно в тех же местах, что и 4 марта. Ровно с тем же количеством человек. Ровно тем же заявителям. Центральное место событий - Манежную площадь - снова займут путинские сторонники. Думским единороссам уже объявили, что они должны прийти к 16.00. Митинг, якобы организованный «ЕР» (хотя в плане мероприятий заявителями выступают «Наши»), начнется в 17.00. Назван он духоподъемно: «Народ. Путин. Победа. Путин — наш президент!». При себе думцам поручено иметь флаги и плакаты».

«Между тем на Манежку 5 марта претендует и оппозиция. Что произойдет, если не будет найден компромисс? В парламентских лифтах, коридорах, курилках и буфетах солидные женщины и мужчины с тоской во взоре обсуждают перспективы оказаться в эпицентре драки, «если вдруг эти оппозиционеры все равно туда придут»: «Когда ОМОН начнет их разгонять, никто не будет разбираться, за ПУТИНА мы или нет — на нас же не написано!..», - пишет «МК».

Как сообщал УНИАН, по данным российской «Новой газеты», в Москву из регионов России перебрасывают 6 тысяч омоновцев на период 3-9 марта.