В Иране начались парламентские выборы

В Иране открылись избирательные участки на выборах в Меджлис (парламент), сообщает « Газета.ру » со ссылкой на Reuters.

В среду руководитель Исламской республики аятолла Али ХАМЕНЕИ обвинил США в том, что они пытаются заставить иранцев отказаться от голосования.

Основные оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Они заявили, что сомневаются в прозрачности избирательного процесса.

Так поступил крупнейший реформистский блок – Фронт исламского участия Ирана.

По прогнозам экспертов, в таких условиях, правящий альянс консервативных партий «Абадгаран» без труда одержит победу.

На 290 мест в парламенте претендуют более 3 тысяч кандидатов.