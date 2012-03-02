В Иране начались парламентские выборы
09:17, 02 марта 2012Мир
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На 290 мест - свыше 3 тысячи кандидатов
|Али ХАМЕНЕИ
В среду руководитель Исламской республики аятолла Али ХАМЕНЕИ обвинил США в том, что они пытаются заставить иранцев отказаться от голосования.
Основные оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Они заявили, что сомневаются в прозрачности избирательного процесса.
Так поступил крупнейший реформистский блок – Фронт исламского участия Ирана.
По прогнозам экспертов, в таких условиях, правящий альянс консервативных партий «Абадгаран» без труда одержит победу.
На 290 мест в парламенте претендуют более 3 тысяч кандидатов.
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