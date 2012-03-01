Путин о Евразийском союзе, глобальной архитектуре и крепкой армии

Кандидат в президенты России, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН рассчитывает, что Евразийский союз станет сильным центром влияния.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече со своими сторонниками.

«Россия открыта к союзам, которые основаны на взаимной выгоде и доброй воле всех участников, на единых ценностях и общем историческом опыте, - именно в таком формате мы создаем Евразийский союз. Рассчитываем, что он станет сильным центром влияния в новой глобальной архитектуре», - сказал В.ПУТИН.

Он заверил, что главный смысл тесной интеграции России с соседями - открытие новых возможностей для экономического и социального развития, для обеспечения стабильности на всем евразийском пространстве.

В.ПУТИН подчеркнул, что все зарубежные партнеры должны понимать, что Россия - демократическая страна, надежный, предсказуемый партнер, но строить отношения с Россией можно исключительно на равноправной основе.

«При этом мы прекрасно понимаем, что в сегодняшнем мире много рисков, и у России должны быть весомые военно-политические аргументы, гарантии собственной безопасности, безопасности наших союзников и партнеров», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, именно поэтому утверждена новая государственная программа вооружения и укрепления обороноспособности РФ, и она позволит уже в ближайшие пять-десять лет вывести Вооруженные силы на качественно иной уровень.

В то же время он считает, что этого недостаточно. «Мы должны создать систему военного анализа и стратегического планирования лет на 30-50 вперед, чтобы подготовить российские Вооруженные силы к реагированию на любые потенциальные угрозы», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что Евразийский союз станет следующей более глубокой ступенью интеграции стран ЕЭП. Создать Евразийский союз планируется в 2015 году.