Берлускони избежал наказания по делу о коррупции

Суд Милана в субботу признал бывшего премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ ненаказуемым по делу о коррупции за истечением срока давности преступления, сообщает Agence France-Presse.

Сам С.БЕРЛУСКОНИ на заседании суда не присутствовал. Политику было предъявлено обвинение в даче взятки в 600 тысяч долларов британскому адвокату Дэвиду МИЛЛЗУ.

По версии следствия, в 1997 году С.БЕРЛУСКОНИ дал Д.МИЛЛЗУ взятку, чтоб тот скрыл от правосудия факты уклонения от уплаты налогов со стороны компаний, связанных с политиком.

Суд в Милане рассматривал коррупционное дело бывшего премьер-министра Италии с 2007 года. Прокурор просил для политика 5 лет тюрьмы.

Ранее Д.МИЛЛЗ сам подвергся преследованию итальянского правосудия в связи с делом С.БЕРЛУСКОНИ. В 2009 году юрист был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за дачу ложных показаний, однако через год кассационный суд отменил вердикт за истечением срока давности. В тюрьме он не провел ни дня.

В итальянских судах рассматриваются еще три дела против С.БЕРЛУСКОНИ. Он является ответчиком по делу о финансовых махинациях холдинга Mediaset, основателям которого является. Бывшего премьер-министра также обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой и в нарушении государственной тайны.