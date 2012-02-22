Железнодорожная катастрофа в Буэнос-Айресе: погибли почти 50 человек

В Буэнос-Айресе в результате крушения поезда погибли 49 человек.

Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия находятся десятки машин пожарной охраны и скорой помощи.

Трагический инцидент произошел в 8.32 по местному времени на станции Once в центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе. Состав пригородной электрички, состоящий из девяти вагонов, в котором находилось около тысячи пассажиров. Они направлялись на работу в Буэнос-Айрес из окрестностей столицы (в среду в Аргентине - первый рабочий день после четырех выходных в связи с летним карнавалом).

Состав со скоростью 26 километров в час врезался в буферный тупиковый упор одной из платформ на станции. В результате локомотив и первые три вагона буквально налетели один на другой.