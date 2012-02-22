Совет Европы дает Украине три приоритетных рекомендации

Европейский Комитет против расизма и нетерпимости обнародовал новый доклад по Украине, в котором, в частности, выразил обеспокоенность отсутствием антидискриминационного законодательства в Украине.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте Совета Европы.

Так, в сообщении отмечается, что, несмотря на разработку правительством Украины плана действий против ксенофобии и расовой и этнической дискриминации, расформирование Государственного комитета по делам национальностей и религий “привело к вакууму в этом вопросе”.

“Страна не имеет всестороннего антидискриминационного законодательства. Более того, несмотря на намерения властей усилить законодательство в сфере предоставления убежища, процедура определения статуса беженцев была заморожена в нескольких случаях”, - говорится в сообщении.

В докладе отмечается уменьшение количества расистских нападений в последнее время в Украине, однако подчеркивается, что проблема далека от решения.

“Ненавистнические выступления часто остаются без ответа. Появились определенное количество антисемитских публикаций. Власть, конечно, знает о необходимости работы с неонацистами и скинхедами из футбольных фанов. Тем не менее, Министерство внутренних дел прекратило свои усилия по мониторингу на систематической основе расистских инцидентов. Более того, проблема маскируется, поскольку исполнителей ненавистнических преступлений преследуют как хулиганов”, - отмечает пресс-служба со ссылкой на доклад.

В докладе также отмечается, что положение крымских татар и рома в Украине не улучшилось, и очень часто появляются сообщения о неправильном обращении милиции с этими и другими уязвимыми группами населения, такими как мигранты и искатели убежища.

Также в докладе содержится ряд рекомендаций украинским властям, из них три приоритетных:

- определить орган власти, который будет координировать работу по противодействию расизму и расовой дискриминации,

- гарантировать честную и эффективную процедуру предоставления статуса беженца,

- создать независимый орган власти, который будет заниматься жалобами на расистские действия и расовую дискриминацию со стороны милиции.

Доклад был создан на основании визита представителей комитета в Украину в апреле 2011 года и охватывает период до июня 2011 года.