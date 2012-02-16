Президент Греции отказался от зарплаты

Из-за кризиса греческий президент отказался от зарплаты. А лидеры ведущих партий по требованию кредиторов в письменном виде засвидетельствовали поддержку новой радикальной программы экономии.

Учитывая драматичное финансовое состояние Греции президент этой страны Каролос Папулиас отказался от своей зарплаты на неопределенное время. Об этом сообщил в эфире греческого телевидения министр финансов этой страны Эвангелос Венизелос. Годовая зарплата греческого президента составляет приблизительно 85 тысяч евро в год, напоминает агентство dpa.

Лидеры греческих коалиционных партий также в среду, 15 февраля, в письменном виде засвидетельствовали свою поддержку программы сбережения и реформ также и после парламентских выборов, которые состоятся в апреле. Соответствующее письмо лидер социалистов Гиоргос Папандреу и лидер консерваторов Антонис Самарас прислали в адрес представителей еврозоны. Таким образом Греция выполнила еще одно из требований ультиматума, который международные доноры выдвинули Афинам перед тем как предоставить новый транш помощи объемом в 130 миллиардов евро.

Греки должны доказать кредиторам, что будут выполнять обещания

Ранее греческий парламент, как того требовали Еврокомиссия, Европейский Центробанк и Международный валютный фонд, одобрил новую радикальную программу экономии, несмотря на массовые протесты граждан и уличные беспорядки. Еще одним из требований ультиматума к грекам было найти возможность дополнительно сэкономить в этом году 325 миллионов евро. По предварительным данным, экономить будут за счет сокращения финансирования министерств.

Афины должны были выполнить все условия до среды, однако этого не произошло, поэтому, во вторник,14 февраля, председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер объявил об отмене запланированной на сегодня встречи министров финансов стран еврозоны. На этой встрече европейские министры должны были дать «зеленый свет» на получение греками новой программы спасения на 130 миллиардов евро, во избежание банкротства. Теперь этот вопрос откладывается до понедельника, 20 февраля.

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