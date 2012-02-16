Бывшие повстанцы применяют пытки и казни

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что вооруженные группировки угрожают стабильности и безопасности Ливии, передает Би-би-си. По утверждениям правозащитников, эти группировки состоят из бывших повстанцев, участвовавших в свержении Муаммара Каддафи. По данным Amnesty, они действуют в основном на западе Ливии: члены группировок применяют пытки и казни без суда и следствия, а также задерживают людей без предъявления им обвинений. Жертвами группировок становятся в основном мигранты. Новое правительство, как отмечают правозащитники, не смогло предотвратить эти преступления и наказать виновных.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали ряд граждан Украины по подозрению в военном пособничестве Каддафи. 5 сентября в МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди 28 задержанных одна женщина.

«Наши граждане стали заложниками внутриполитической ситуации в Ливии и того, что до сих пор нет четко сформированного правительства, ответственных лиц, которые бы могли принимать соответствующие решения и перейти или к предъявлению обвинений, или проведению всестороннего дорасследования относительно пребывания украинских граждан на территории Ливии», - сказал 14 февраля на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он подчеркнул, что до сих пор украинским гражданам не выдвинуты никакие официальные обвинения.

А.ДИКУСАРОВ заверил, что Украина продолжает переговоры с ливийской стороной, представителями революционных бригад, а также прорабатывает все возможности освобождения украинских граждан на «дипломатических площадках» в других странах мира.

«Этот вопрос не сдвинулся с места исключительно из-за внутриполитической ситуации в Ливии», - добавил А.ДИКУСАРОВ, а также отметил, что украинских граждан постоянно посещают дипломаты.