Представитель посольства РФ: Нет никакой «сырной войны»

Никакой «сырной войны» между Россией и Украиной нет, идет нормальный процесс унификации стандартов качества.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему «К чему приведёт торговая война Украины с Россией?», организованного Институтом Горшенина, высказал советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексей УРИН.

При этом он отметил, что сегодня речь идет об ограничении импорта в РФ только для 3-х предприятий из около 15-ти украинских производителей сыра, которые работают на российском рынке сыра. «Какая же это война? Да, есть претензии по отдельным видам продукции, которые покрывают всего несколько долей процента от общего объема украинского экспорта в Россию. Но эта проблема, безусловно, техническая — она будет решена в обычном межведомственном формате», - считает российский дипломат.

Вместе с тем, по его словам, существует и более широкий аспект данной проблемы. «Сфера регулирования стандартов качества - одна из ключевых в вопросе обеспечения доступа какой бы то ни было продукции на внешние рынки. В настоящее время страны Таможенного союза Россия, Белоруссия и Казахстан проводят единую политику в области технического регулирования. Таким образом, уже в ближайшем будущем мы будем на территории Таможенного союза иметь полностью унифицированную систему стандартов качества всей продукции, которая производится в наших странах или импортируется. В настоящее время готовится к подписанию соглашение об унификации технических регламентов ТС и стран СНГ, которые в него не входят. Украина также может принять эти регламенты, продолжая параллельно пользоваться своими собственными регламентами или же полностью унифицировать их со стандартами качества Таможенного союза», - пояснил А.УРИН.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.