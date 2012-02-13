Грищенко в России обсудил межрегиональное сотрудничество

Сегодня в рамках визита в Нижний Новгород министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ, полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом БАБИЧЕМ и губернатором Нижегородской области, председателем правительства Нижегородской области Валерием ШАНЦЕВЫМ.Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики МИД Украины.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы межрегионального сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией. Особое внимание уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между административными субъектами двух государств», - говорится в сообщении.