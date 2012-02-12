США нужна мощная противобункерная бомба

Конгресс США одобрил выделение дополнительных финансовых средств для усовершенствования мощнейшей в американском арсенале противобункерной бомбы GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), передает агентство Bloombeg со ссылкой на официального представителя Пентагона Элизабет Роббинс.

Подкомитет по военным ассигнованиям конгресса одобрил меры по финансированию в размере 82 миллионов долларов программы модернизации бомбы 7 февраля.

"Это была срочная просьба (со стороны Пентагона)", - заявила Роббинс.

Как отмечают эксперты, необходимость улучшения GBU-57 сразу после ее поступления в войска могла возникнуть после объявления Ираном о намерении начать обогащение урана на подземном комплексе Форду в районе города Кум.

"Это (комплекс Форду) - очень трудная цель, и международное сообщество полагает, что если Иран попытается совершить прорыв в ядерной области, то это произойдет здесь", - заявил военный аналитик по Ближнему Востоку Кеннет Кацман (Kenneth Katzman).

Бомба GBU-57, вес которой превышает 13,5 тонн, может использоваться стратегическими бомбардировщиками B-52 и B-2. Впервые бомба была представлена публике в марте 2007 года. Первые бомбы поступили на вооружение ВВС в сентябре прошлого года.

По открытым данным, глубина проникновения GBU-57 в настоящее время доходит до 60 метров, в случае попадания в скальный грунт - до 40 метров, а в особых случаях и того меньше. Вместе с тем, по оценкам американских экспертов, иранские подземные ядерные объекты, могут уходить под землю на 80 метров и более, пишет РИА Новости.