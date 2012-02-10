Германия из-за морозов запустила остановленные атомные реакторы

Операторы немецких энергосетей - компании Tennet, 50 Hertz, Amprion и EnBW - приняли решение запустить несколько остановленных атомных реакторов, чтобы предотвратить возможную перегрузку сетей из-за возросшего потребления энергии. Эту информации в интервью Handelsblatt подтвердила представитель компании Tennet.

Как передает Лента.ру, к такому решению четыре оператора немецких энергосетей пришли вечером 7 февраля. Подключение резервов понадобилось в вечерние часы 8 февраля. В компании Tennet и Высшем федеральном агентстве по электричеству, телекоммуникациям, почте и железной дороге ФРГ (BNetzA) отметили, что это "превентивная мера". Будут ли резервные реакторы задействованы и дальше, компании должны решить на предстоящем совещании.

Прибегнуть к немецким резервам операторам энергосетей пришлось не только из-за холодной погоды, которая вызвала увеличение спроса, но также из-за того, что часть энергии пришлось экспортировать во Францию, где ощущается дефицит, а также из-за проблем с поставками российского газа. У Германии достаточно запасов газа, чтобы производить энергию, однако хранилища находятся на севере страны, а наиболее сложная ситуация с энергией складывается на юге. При этом на транспортировку уходит несколько дней.

Напомним, в июле 2011 года Германия приняла пакет мер по реформе энергетики, решив отказаться от АЭС и перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. После этого в Германии были остановлены сразу восемь атомных реакторов. Предполагая возможный дефицит в будущем, агентство BNetzA определило резервные источники энергии. Среди них оказались четыре старые станции в Германии с мощностью около тысячи мегаватт. Кроме того, власти Германии договорились с Австрией о предоставлении помощи, к которой немецкие операторы энергосетей уже обращались в декабре 2011 года, а затем в январе.