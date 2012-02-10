Германия и США возвращаются к атомной энергетике

Операторы немецких энергосетей - компании Tennet, 50 Hertz, Amprion и EnBW - приняли решение запустить несколько остановленных атомных реакторов, чтобы предотвратить возможную перегрузку сетей из-за возросшего потребления энергии. Эту информации в интервью Handelsblatt подтвердила представитель компании Tennet.

К такому решению четыре оператора немецких энергосетей пришли вечером 7 февраля. Подключение резервов понадобилось в вечерние часы 8 февраля. В компании Tennet и Высшем федеральном агентстве по электричеству, телекоммуникациям, почте и железной дороге ФРГ (BNetzA) отметили, что это "превентивная мера". Будут ли резервные реакторы задействованы и дальше, компании должны решить на предстоящем совещании.

Прибегнуть к немецким резервам операторам энергосетей пришлось не только из-за холодной погоды, которая вызвала увеличение спроса, но также из-за того, что часть энергии пришлось экспортировать во Францию, где ощущается дефицит, а также из-за проблем с поставками российского газа. У Германии достаточно запасов газа, чтобы производить энергию, замечает Лента.ру, однако хранилища находятся на севере страны, а наиболее сложная ситуация с энергией складывается на юге. При этом на транспортировку уходит несколько дней.

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Американский регулятор впервые с 1978 года одобрил строительство в США нового атомного реактора, сообщает Associated Press.

Большинство членов американской Комиссии по управлению деятельности в области атомной энергетики (NRC) проголосовали за предоставление лицензии компании Southern Co на постройку двух энергоблоков для атомной электростанции (АЭС) имени Эльвина Вогтла в штате Джорджия. Ожидается, что полностью завершены эти реакторы будут в 2016 и 2017 годах соответственно.

Последний раз NRC давала "добро" на постройку реактора в 1978 году - за год до аварии на АЭС в штате Пенсильвания. Тогда произошло частичное расплавление ядерного топлива. И хотя инцидент не привел к человеческим жертвам или существенному вреду для окружающей среды, в США началась широкомасштабная кампания, результатом которой явился постепенный отказ от строительства новых энергоблоков, отмечает РИА Новости.