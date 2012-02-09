Взрыв в многоквартирном доме под Минском: есть жертвы

Один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в деревне Малиновка Логойского района Минской области.

Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на представителя МЧС Беларуси.

Взрыв, по предварительной версии, бытового газа, произошел в среду в 13.45 местного времени в трехэтажном трехподъездном доме, разрушен второй подъезд. Из-под обломков сотрудники МЧС извлекли четверых пострадавших. Всего же в списке пострадавших 15 человек. Все они доставлены в логойскую районную больницу. В реанимации находится 24-летний мужчина, сообщили в МЧС.

Причины взрыва устанавливает комиссия.

Местные власти расселяют людей по резервным квартирам и обещают, что за день-два все семьи, которые проживали в доме, получат квартиры.