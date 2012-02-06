Путин хочет, чтобы ему показали политзаключенного в России

В России нет политических заключенных.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня во время встречи с политологами.

«Я, правда, не очень понимаю, что имеется в виду под политической амнистией. У нас, по-моему, политических заключённых нет, слава Богу, хотя всё время говорят об этом, не называя фамилий. Хоть бы показали хоть одного человека, который сидит по политическим соображениям», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что «некоторых забирают на 15 суток, так они давно уже на свободе».

«Если бы человека уконопатили в тюрьму на 10-20 лет, если бы он сидел, как Нельсон Мандела, который боролся за свободу чернокожего населения… У нас же нет таких», - заявил он.

В то же время В.ПУТИН признал, что нужно улучшать ситуацию в пенитенциарной системе РФ, а также работать над гуманизацией российского законодательства.

При этом он вспомнил предложения кандидата в президенты от ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО оказать всестороннюю поддержку Евросоюзу, но только при условии роспуска НАТО.

«Это нереалистичное требование сегодня, хотя правильное, потому что блок НАТО никому не нужен, это рудимент холодной войны. Владимир Вольфович (ЖИРИНОВСКИЙ) молодец, правильно», - отметил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, одним из главных требований многотысячных оппозиционных митингов, прошедших в Москве, является освобождения политических заключенных.