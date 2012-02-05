Ромни победил на праймериз в Неваде

Экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни одерживает ожидаемую победу на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии, определяющих, кто из политиков-республиканцев станет в этом году участником президентской гонки с соперником от Демократической партии.

По итогам голосования после собраний избирателей в штате Невада, сообщают американские СМИ, Ромни наберет почти 50 процентов, его соперник около 25-27. Пока посчитана половина бюллетеней.

"Ромни набрал почти в два раза больше голосов, чем экс-спикер палаты представителей Ньютон Гингрич и предсказуемо становится победителем", - сообщает CNN.