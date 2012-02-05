НАТО продолжит создание системы ПРО в Европе

01:55, 05 февраля 2012
Мир
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Генсек выступил на Мюнхенской конференции

НАТО продолжит реализацию плана по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, несмотря на возражения России. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает Associated Press.

По словам А.Расмуссена, ожидается, что первые элементы  будут внедрены уже к саммиту НАТО в Чикаго, который состоится в мае. "Мы продолжим развивать систему ПРО, поскольку чувствуем огромную ответственность за защиту нашего населения от ракетной угрозы", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Как добавил А.Ф.Расмуссен, опасения России по поводу того, что развертываемые противоракетные средства могут быть направлены против стратегического потенциала РФ, преувеличены.

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