Премьер Молдовы: все участники этой аферы понесут наказания

Премьер-министр Республики Молдова Влад ФИЛАТ обещает разобраться с преследованием президента НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО и заявляет, что правительство не имеет отношение к объявлению в розыск президента НАЭК.

Такие заявления В.ФИЛАТ сделал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Я бы не говорил так громко - молдавская сторона. Есть заинтересованные люди, которые, к сожалению, используя государственные органы власти, довели ситуацию до такого положения. Молдавская сторона не объявляла в розыск господина НЕДАШКОВСКОГО. Это решение принималось без участия правительства Молдовы. Но я могу заявить, что данный инцидент будет рассмотрен на высшем уровне в Кишиневе, и все участники этой аферы понесут соответствующее наказание», - заявил В.ФИЛАТ.

Он сообщил что министерства юстиции обеих стран договорились о координации действий их ведомств в предотвращении подобных ситуаций. «Кроме того, мы решили синхронизировать усилия по борьбе с рейдерами», - отметил В.ФИЛАТ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Молдова В.ФИЛАТОМ 2 февраля заявил, что Украина обеспокоена уголовным преследованием руководителей крупных украинских компаний в Молдове.

«Мы обеспокоены наличием проблем, связанных с судебными и арбитражными процессами в отношении украинских государственных предприятий «Энергорынок», «Энергоатом», «Одессаоблэнерго» и другими, и молдавских энергетических стратегических предприятий «Молдэлектрика», «Молдтрансэлектро». Нашу обеспокоенность вызывают факты откровенного давления на руководителей украинских предприятий», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что речь идет об уголовном преследовании «компетентными органами Молдовы» президента НАЭК «Энергоатом» Ю.НЕДАШКОВСКОГО, который объявлен в международный розыск

В ноябре 2011 г. стало известно, что в Молдове возбуждено уголовное дело за неисполнение судебного решения, объявлен в розыск и выдан ордер на арест президента украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Ю.НЕДАШКОВСКОГО.