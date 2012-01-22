Иранский телеканал "высадил" 12 тысяч американских военных в Ливии

Контингент войск США в количестве 12 тыс. человек высадился в крупнейшем нефтяном терминале Ливии - городе Марса-эль-Брега, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на арабские СМИ.

"Хотя развертывание войск, как говорят, направлено на поддержание стабильности и безопасности в регионе, войска, как ожидается, должны взять под контроль ключевые нефтяные месторождения в стране и стратегические порты", - цитирует РосБизнесКонсалтинг, отмечая, что официального подтверждения этой информации нет.