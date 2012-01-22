Талибы показали видео с казнью пакистанских военных

Их тела были обнаружены спустя несколько дней после нападения.

В записи продолжительностью 2,5 минуты показано убийство пакистанских военных с завязанными глазами и связанными сзади руками и слышно, как командир талибов называет расстрел местью за смерть 12 талибов.

Представитель армии Пакистана подтвердил, что на видео - пакистанские военные.