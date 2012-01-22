Талибы показали видео с казнью пакистанских военных
22:27, 22 января 2012Мир
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15 человек за две с половиной минуты
Базирующееся в Афганистане радикальное движение Талибан распространило видео с расстрелом 15 пакистанских военных, захваченных в прошлом месяце во время нападения на блок-пост недалеко от города Танк на северо-западе Пакистана, сообщает Би-би-си.
Их тела были обнаружены спустя несколько дней после нападения.
В записи продолжительностью 2,5 минуты показано убийство пакистанских военных с завязанными глазами и связанными сзади руками и слышно, как командир талибов называет расстрел местью за смерть 12 талибов.
Представитель армии Пакистана подтвердил, что на видео - пакистанские военные.
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