Большинство хорватов проголосовали за вступление в ЕС

Большинство граждан Хорватии - 65% - проголосовали на воскресном референдуме за вступление страны в Европейский союз, которое должно произойти в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на хорватское телевидение. Первые неофициальные результаты получены после подсчета Центризбиркомом 10% бюллетеней.

Согласно этим данным, против евроинтеграции высказались 35% граждан. Для того, чтобы Хорватия вступила в Евросоюз, в поддержку должны проголосовать минимум 50% + 1 избиратель.