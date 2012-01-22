Большинство хорватов проголосовали за вступление в ЕС
21:49, 22 января 2012Мир
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Первые неофициальные результаты
Большинство граждан Хорватии - 65% - проголосовали на воскресном референдуме за вступление страны в Европейский союз, которое должно произойти в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на хорватское телевидение. Первые неофициальные результаты получены после подсчета Центризбиркомом 10% бюллетеней.
Согласно этим данным, против евроинтеграции высказались 35% граждан.
Для того, чтобы Хорватия вступила в Евросоюз, в поддержку должны проголосовать минимум 50% + 1 избиратель.
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