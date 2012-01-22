В ХАМАС ожидается смена руководства

В политбюро исламистской организации ХАМАС ожидается смена руководства, сообщает Радио Свобода.



Глава политбюро палестинской радикальной группировки ХАМАС Халед Машаль заявил в субботу, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Его заявление встревожило руководство ХАМАС, которое уже обратилось к главе политбюро с просьбой пересмотреть это решение.



Обеспокоенность заявлением Машаля высказала и группировка “Исламский джихад”, представители которой отметили, что Машалю следует оставить этот вопрос на решение политической верхушки организации.



На пост Халеда Машаля, возглавляющего ХАМАС с 1996 года, намерен претендовать глава организации в Газе Исмаил Хания. В субботу он пообещал разрешить въезд в Газу 80 высокопоставленным членам ФАТХ, бежавшим из сектора в 2007 году после выборов, на которых победил ХАМАС. В тот период большинство членов ФАТХ в Газе были изгнаны или убиты.



Дата проведения перевыборов главы ХАМАС еще не назначена, но, по всей видимости, они пройдут накануне парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии, которые намечены на середину этого года.