39 человек пострадали от утечки хлора на заводе в Германии
08:57, 18 января 2012Мир
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Человеческий фактор?
На заводе в городе Брюль в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в результате утечки хлора пострадали 39 человек, передает РИА «Новости».
В результате химической реакции образовалось облако хлора. Из пострадавших госпитализированы 16 человек, часть из них находится в тяжелом состоянии.
С завода, производящего оборудование для обеспечения безопасности, эвакуировали около 300 человек.
"Произошла утечка ядовитого вещества, способного нанести вред дыхательным путям. В худшем случае это может повлечь скопление воды в легких, что может привести к смерти", - заявил представитель службы пожаротушения.
Полиция полагает, что причиной инцидента стал человеческий фактор.
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