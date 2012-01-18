39 человек пострадали от утечки хлора на заводе в Германии

На заводе в городе Брюль в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в результате утечки хлора пострадали 39 человек, передает РИА «Новости».

В результате химической реакции образовалось облако хлора. Из пострадавших госпитализированы 16 человек, часть из них находится в тяжелом состоянии.

С завода, производящего оборудование для обеспечения безопасности, эвакуировали около 300 человек.

"Произошла утечка ядовитого вещества, способного нанести вред дыхательным путям. В худшем случае это может повлечь скопление воды в легких, что может привести к смерти", - заявил представитель службы пожаротушения.

Полиция полагает, что причиной инцидента стал человеческий фактор.