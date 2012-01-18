Еврокомиссия официально обвинила Венгрию

Европейская Комиссия официально начала юридическую процедуру, которая может привести к введению санкций против Венгрии – в связи с нарушением этой страной законодательства Евросоюза, сообщает Радио Свобода.



Как сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, Венгрия не отреагировала на замечания европейских органов, касающиеся принятых ею законов о реформе судебной системы, национального банка и ведомства по защите информации.



Брюссель полагает, что эти законы нарушают ряд базовых соглашений ЕС, членом которого является Венгрия.



Если Будапешт не внесет поправки в законодательство, дело будет передано в Европейский суд.