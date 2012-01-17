ОБСЕ и США не признали выборы в Казахстане

ОБСЕ сочла, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали международным демократическим стандартам. Об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Наблюдатели от ОБСЕ, присутствовавшие на выборах, отметили, что процесс голосования был хорошо организован, но при подсчете голосов были допущены многочисленные нарушения. Кроме того, по данным организации, власти несправедливо не допустили к участию в выборах несколько партий, а некоторые кандидаты были незаконно вычеркнуты из регистрационных списков.

Кроме того, в организации отметили, что законодательство Казахстана не располагает к проведению честных и открытых выборов и накладывает ограничения на свободу собраний и свободу слова. "Если власти Казахстана действительно хотят, как они утверждают, увеличения числа парламентских партий, им было необходимо привлечь к участию в этих выборах больше настоящих оппозиционных партий", - цитирует главу миссии Лента.ру.

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Соединенные Штаты согласились с оценкой парламентских выборов в Казахстане, вынесенной европейскими наблюдателями. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении Госдепартамента, состоявшиеся 15 января выборы "не отвечали международным стандартам".



Госдепартамент призвал правительство Казахстана обеспечить условия для создания в стране подлинного политического плюрализма.



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Оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия, проведет сегодня несанкционированный митинг на центральной площади Алма-Аты. Власти города дали разрешение на проведение акции в другом месте, однако активисты решили настоять на своем. В проведении митингов в других городах страны социал-демократам было отказано. Партия заявила о начале кампании по обнародованию имен всех известных ей фальсификаторов.