В казахский парламент баллотируются 7 партий

В Казахстане сегодня пройдут внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента.



За 98 мандатов борются семь политических партий. Для прохождения в парламент им надо преодолеть 7-процентный барьер.



За ходом голосования будут следить более 800 международных наблюдателей.



По заявлению Центризбиркома, иностранные наблюдатели без ограничений будут допущены в город Жанаозен Мангистауской области, где в результате массовых беспорядков 16 декабря погибли 17 человек.



Накануне дня голосования лидеры оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии пригрозили вывести людей на улицы 17 января, если результаты голосования будут фальсифицированы, замечает Радио Свобода.