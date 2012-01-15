В казахский парламент баллотируются 7 партий
09:16, 15 января 2012Мир
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Оппозиция обещает дать бой
В Казахстане сегодня пройдут внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента.
За 98 мандатов борются семь политических партий. Для прохождения в парламент им надо преодолеть 7-процентный барьер.
За ходом голосования будут следить более 800 международных наблюдателей.
По заявлению Центризбиркома, иностранные наблюдатели без ограничений будут допущены в город Жанаозен Мангистауской области, где в результате массовых беспорядков 16 декабря погибли 17 человек.
Накануне дня голосования лидеры оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии пригрозили вывести людей на улицы 17 января, если результаты голосования будут фальсифицированы, замечает Радио Свобода.
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